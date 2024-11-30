Nottingham'a tek gol yetti!

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Ipswich Town'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nottingham'a tek gol yetti!
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30 Kasım 2024 20:01
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Nottingham Forest, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada penaltıdan Chris Wood attı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligde iki maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ipswich Town, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham, Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.

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