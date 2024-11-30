İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Nottingham Forest, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada penaltıdan Chris Wood attı.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligde iki maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ipswich Town, 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nottingham, Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada penaltıdan Chris Wood attı.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligde iki maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ipswich Town, 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nottingham, Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU