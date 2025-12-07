07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Norris: "Hedef aynı, kazanmak istiyorum!"

Lando Norris, pole pozisyonunu kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşadığını ancak yarışı kazanma hedefinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

calendar 07 Aralık 2025 11:25
Fotoğraf: Imago
Norris: 'Hedef aynı, kazanmak istiyorum!'
Formula 1'de şampiyona lideri Lando Norris, Yas Marina'da cuma günü ilk ve ikinci antrenman seanslarını zirvede tamamlamasının ardından cumartesi günü Max Verstappen'in gerisinde kaldı.

Britanyalı pilot, her iki seansta da ikinci sıraya yerleşti ve sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden rakibi Max Verstappen'in 0.2 saniye arkasında yer aldı. Elde ettiği sonuçtan hayal kırıklığı yaşasa da Norris, hedefinin hala yarışı kazanmak olduğunu belirtti.

McLaren pilotu, "Zor bir seans oldu. Max iyi iş çıkardı, onu tebrik ederim. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Turum oldukça iyiydi, mutluydum. Sezonun son hafta sonunda pole alamadığım için tabii ki hayal kırıklığı yaşadım ama bugün yeterince hızlı değildik. Yarın bunu başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı


Şampiyonluk için podyumun yeterli olmasına rağmen yaklaşımının değişmeyeceğini vurgulayan Norris, "Bunun düşünmenin zamanı gelecek ama şu an pole'ü alamadığım için üzgünüm. "Hedefim hâlâ aynı, yarışı kazanmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. [Motorsport Türkiye]

 

 Reklam 
