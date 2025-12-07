Norris: 'Hedef aynı, kazanmak istiyorum!'

Verstappen 🆚 Norris: Pole savaşını 'ghost car' ile izleyin!pic.twitter.com/JLbqwS4ZNd



Formula 1'de şampiyona lideri Lando Norris, Yas Marina'da cuma günü ilk ve ikinci antrenman seanslarını zirvede tamamlamasının ardından cumartesi günü Max Verstappen'in gerisinde kaldı.Britanyalı pilot, her iki seansta da ikinci sıraya yerleşti ve sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden rakibi Max Verstappen'in 0.2 saniye arkasında yer aldı. Elde ettiği sonuçtan hayal kırıklığı yaşasa da Norris, hedefinin hala yarışı kazanmak olduğunu belirtti.McLaren pilotu, "." ifadelerini kullandıŞampiyonluk için podyumun yeterli olmasına rağmen yaklaşımının değişmeyeceğini vurgulayan Norris, "" sözleriyle konuşmasını noktaladı. [Motorsport Türkiye]