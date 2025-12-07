Norris: 'Hedef aynı, kazanmak istiyorum!'

Formula 1'de şampiyona lideri Lando Norris, Yas Marina'da cuma günü ilk ve ikinci antrenman seanslarını zirvede tamamlamasının ardından cumartesi günü Max Verstappen'in gerisinde kaldı.
Britanyalı pilot, her iki seansta da ikinci sıraya yerleşti ve sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden rakibi Max Verstappen'in 0.2 saniye arkasında yer aldı. Elde ettiği sonuçtan hayal kırıklığı yaşasa da Norris, hedefinin hala yarışı kazanmak olduğunu belirtti.
McLaren pilotu, "Zor bir seans oldu. Max iyi iş çıkardı, onu tebrik ederim. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Turum oldukça iyiydi, mutluydum. Sezonun son hafta sonunda pole alamadığım için tabii ki hayal kırıklığı yaşadım ama bugün yeterince hızlı değildik. Yarın bunu başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı
Şampiyonluk için podyumun yeterli olmasına rağmen yaklaşımının değişmeyeceğini vurgulayan Norris, "Bunun düşünmenin zamanı gelecek ama şu an pole'ü alamadığım için üzgünüm. "Hedefim hâlâ aynı, yarışı kazanmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. [Motorsport Türkiye]
Britanyalı pilot, her iki seansta da ikinci sıraya yerleşti ve sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden rakibi Max Verstappen'in 0.2 saniye arkasında yer aldı. Elde ettiği sonuçtan hayal kırıklığı yaşasa da Norris, hedefinin hala yarışı kazanmak olduğunu belirtti.
McLaren pilotu, "Zor bir seans oldu. Max iyi iş çıkardı, onu tebrik ederim. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Turum oldukça iyiydi, mutluydum. Sezonun son hafta sonunda pole alamadığım için tabii ki hayal kırıklığı yaşadım ama bugün yeterince hızlı değildik. Yarın bunu başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı
Şampiyonluk için podyumun yeterli olmasına rağmen yaklaşımının değişmeyeceğini vurgulayan Norris, "Bunun düşünmenin zamanı gelecek ama şu an pole'ü alamadığım için üzgünüm. "Hedefim hâlâ aynı, yarışı kazanmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. [Motorsport Türkiye]
Verstappen 🆚 Norris: Pole savaşını 'ghost car' ile izleyin!pic.twitter.com/JLbqwS4ZNd
— Sporx (@sporx) December 7, 2025