Nordsjaelland'da Fenerbahçe heyecanı: 'Kadıköy, gerilim!'

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Kadıköy'de ağırlayacağı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland hem hafta sonu ligde oynayacağı FC Kopenhag hem de de Fenerbahçe maçları için hazırlıklarını kendi sahası Right to Dream Park Stadı'nda sürdürüyor.
Türkler'in de yoğunlukta olduğu başkent Kopenhag'ın 22 km kuzeyinde bulunan Farum ilçesinin kulübü olan FC Nordsjaelland, Emre Mor'un yetiştiği kulüp olarak biliniyor. Bir dönem Real Madrid, Lyon ve Chelsea gibi kulüplerin formalarını giyen Gana asıllı ünlü futbolcu Michael Essien antrenör ekibinde görev yaparken, bu kulüpte yetişen ve geçen sene Bayer Leverkusen'e satıldıktan sonra kiralık olarak bu sezon geri dönen 18 yaşındaki Türk futbolcu Zidan Sertdemir de takımda forma giyiyor.
Bu yıl ocak ayı itibarıyla yardımcı antrenörlükten teknik patronluğa terfi eden 34 yaşındaki Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin grupta kesin favori olduğunu söyledi.
"TAKIMIMIZDA TÜRK ANALİZCİ VAR"
H grubunda tüm takımlara karşı büyük saygı duyduklarının altını çizen Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin çok kuvvetli ve akıllı futbol oynadığını belirterek, grubu lider olarak bitereceğini ima etti.
Kendileri ile Bulgar ekibi Ludogorets'in, grubun ikinciliği için mücadele edeceğini öne süren Danimarkalı teknik adam, Slovak rakip Spartak Trnava'yı yenmeleri gerektiğine de vurgu yaptı. Takımlarında bir Türk analizcinin bulunduğunu, bu yüzden de Türk takımları ve Fenerbahçe hakkında yeterli bilgileri olduğunu, kaydeden Thorup, "Bizi bekleyen bu zorlu mücadelede analizcimizin vereceği bilgiler bize çok yardımcı olacak" dedi.
Fenerbahçe'nin kendileri için yeni bir rakip olduğunu ve bu nedenle birkaç kişinin pazar günü sarı-lacivertlilerin kendi sahasında Antalyaspor'a karşı oynayacağı lig maçını izleyeceğini söyleyen Hoff Thorup, çok kuvvetli ve büyük profilli isimlerin olduğu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
"BÜKREŞ TAKTİĞİNİ UYGULAYACAĞIZ"
FC Nordsjaelland teknik direktörü, Fenerbahçe'nin Roma'da büyük çıkış yapan Cengiz Ünder, Ajaxlı Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi ünlü isimleri bu sezon kadrosuna katarak iyi işler yaptığını ve güzel sonuçlarla sezona başladığını kaydetti.
Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp ve ateşli taraftarları önünde futbol oynamanın keyifli olacağına değinen Danimarkalı çalıştırıcı, gruplara gelmeden önce Bükreş'te 30 bin fanatik taraftar önünde mücadele verdiklerini, mümkün olduğu kadar topu ayaklarında tutmayı başararak sonuca gittiklerini anlattı ve aynı taktiği önümüzdeki perşembe akşamı da uygulamaya çalışacaklarını vurguladı.
"EMRE MOR OLAĞANÜSTÜ FUTBOLCU"
FC Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, kendi kulüplerinde yetişen ve Dortmund'a 13 milyon euro gibi rekor fiyata satılan F.Bahçeli Emre Mor'a övgüler yağdırdı.
Genç teknik adam, Emre Mor'un futbol anlayışı, ayaklarının çabukluğu, çalımları, sürati ve attığı gollerle olağanüstü bir futbolcu olduğundan Danimarka Süper Ligi'ne fazla geldiğini ve bu nedenle de satıldığını söyledi.
Thorup ayrıca Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı oynamayacak olmasının kendilerini sevindirdiğini de sözlerine ekledi.
KAPTAN HANSEN: "HEYECAN VERİCİ BİR GRUPTAYIZ"
Takımın kaptanı Kian Hansen, H grubunun heyecan verici bir grup olduğunu, favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Savunmanın bel kemiği olan Hansen, daha önce Türk takımılarına karşı oynadığına değinirken, İstanbul'da kendilerini zor ve çetin bir maçın beklediğini vurguladı.
Türk Futbolu'nun Danimarka'dan çok daha farklı bir kültüre sahip olduğunun altını çizen ve taraftarları öven Kian Hansen, "Seyircinin tutkusu ve yarattıkları mükemmel atmosfer Kadıköy'e gidecek rakipleri şiddetli bir gerilimin içine sokacak" dedi.
Sarı-lacivertli takımı bildiğini fakat fazla tanımadığına da değinen kaptan Hansen, gruptaki maçların zor geçeceğini, gruptan çıkmak için şanslarının var olduğunu ifade etti.
INGVARTSEN: "İKİNCİ BİZ OLURUZ"
FC Nordsjaelland'da yetişen, Belçika'nın KRC Genk ile Almanya'nın Union Berlin ve Mainz 05 kulüplerinde forma giydikten sonra bu sezon yuvaya geri dönen 27 yaşındaki golcü Marcus İngvartsen ise Fenerbahçe'yi diğer iki rakipten daha iyi tanıdığını belirtti.
Rakiplerinin favori olmayı hak ettiğini kaydeden İngvartsen, "Biz de kendimize güveniyoruz ve gruptan 2. olarak çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Belçika'nın KRC Genk takımında oynarken Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldiğini, fakat o maçta oynamadığını belirten golcü oyuncu, orada çılgın atmosferi yaşadığını önümüzdeki hafta da Kadıköy'de aynı atmosferin kendilerini beklediğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder gibi büyük oyuncuları tanıdığını söyleyen İngvartsen, sarı-lacivertlilerin bu sezon iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti.
Türkler'in de yoğunlukta olduğu başkent Kopenhag'ın 22 km kuzeyinde bulunan Farum ilçesinin kulübü olan FC Nordsjaelland, Emre Mor'un yetiştiği kulüp olarak biliniyor. Bir dönem Real Madrid, Lyon ve Chelsea gibi kulüplerin formalarını giyen Gana asıllı ünlü futbolcu Michael Essien antrenör ekibinde görev yaparken, bu kulüpte yetişen ve geçen sene Bayer Leverkusen'e satıldıktan sonra kiralık olarak bu sezon geri dönen 18 yaşındaki Türk futbolcu Zidan Sertdemir de takımda forma giyiyor.
Bu yıl ocak ayı itibarıyla yardımcı antrenörlükten teknik patronluğa terfi eden 34 yaşındaki Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin grupta kesin favori olduğunu söyledi.
"TAKIMIMIZDA TÜRK ANALİZCİ VAR"
H grubunda tüm takımlara karşı büyük saygı duyduklarının altını çizen Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin çok kuvvetli ve akıllı futbol oynadığını belirterek, grubu lider olarak bitereceğini ima etti.
Kendileri ile Bulgar ekibi Ludogorets'in, grubun ikinciliği için mücadele edeceğini öne süren Danimarkalı teknik adam, Slovak rakip Spartak Trnava'yı yenmeleri gerektiğine de vurgu yaptı. Takımlarında bir Türk analizcinin bulunduğunu, bu yüzden de Türk takımları ve Fenerbahçe hakkında yeterli bilgileri olduğunu, kaydeden Thorup, "Bizi bekleyen bu zorlu mücadelede analizcimizin vereceği bilgiler bize çok yardımcı olacak" dedi.
Fenerbahçe'nin kendileri için yeni bir rakip olduğunu ve bu nedenle birkaç kişinin pazar günü sarı-lacivertlilerin kendi sahasında Antalyaspor'a karşı oynayacağı lig maçını izleyeceğini söyleyen Hoff Thorup, çok kuvvetli ve büyük profilli isimlerin olduğu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
"BÜKREŞ TAKTİĞİNİ UYGULAYACAĞIZ"
FC Nordsjaelland teknik direktörü, Fenerbahçe'nin Roma'da büyük çıkış yapan Cengiz Ünder, Ajaxlı Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi ünlü isimleri bu sezon kadrosuna katarak iyi işler yaptığını ve güzel sonuçlarla sezona başladığını kaydetti.
Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp ve ateşli taraftarları önünde futbol oynamanın keyifli olacağına değinen Danimarkalı çalıştırıcı, gruplara gelmeden önce Bükreş'te 30 bin fanatik taraftar önünde mücadele verdiklerini, mümkün olduğu kadar topu ayaklarında tutmayı başararak sonuca gittiklerini anlattı ve aynı taktiği önümüzdeki perşembe akşamı da uygulamaya çalışacaklarını vurguladı.
"EMRE MOR OLAĞANÜSTÜ FUTBOLCU"
FC Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, kendi kulüplerinde yetişen ve Dortmund'a 13 milyon euro gibi rekor fiyata satılan F.Bahçeli Emre Mor'a övgüler yağdırdı.
Genç teknik adam, Emre Mor'un futbol anlayışı, ayaklarının çabukluğu, çalımları, sürati ve attığı gollerle olağanüstü bir futbolcu olduğundan Danimarka Süper Ligi'ne fazla geldiğini ve bu nedenle de satıldığını söyledi.
Thorup ayrıca Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı oynamayacak olmasının kendilerini sevindirdiğini de sözlerine ekledi.
KAPTAN HANSEN: "HEYECAN VERİCİ BİR GRUPTAYIZ"
Takımın kaptanı Kian Hansen, H grubunun heyecan verici bir grup olduğunu, favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Savunmanın bel kemiği olan Hansen, daha önce Türk takımılarına karşı oynadığına değinirken, İstanbul'da kendilerini zor ve çetin bir maçın beklediğini vurguladı.
Türk Futbolu'nun Danimarka'dan çok daha farklı bir kültüre sahip olduğunun altını çizen ve taraftarları öven Kian Hansen, "Seyircinin tutkusu ve yarattıkları mükemmel atmosfer Kadıköy'e gidecek rakipleri şiddetli bir gerilimin içine sokacak" dedi.
Sarı-lacivertli takımı bildiğini fakat fazla tanımadığına da değinen kaptan Hansen, gruptaki maçların zor geçeceğini, gruptan çıkmak için şanslarının var olduğunu ifade etti.
INGVARTSEN: "İKİNCİ BİZ OLURUZ"
FC Nordsjaelland'da yetişen, Belçika'nın KRC Genk ile Almanya'nın Union Berlin ve Mainz 05 kulüplerinde forma giydikten sonra bu sezon yuvaya geri dönen 27 yaşındaki golcü Marcus İngvartsen ise Fenerbahçe'yi diğer iki rakipten daha iyi tanıdığını belirtti.
Rakiplerinin favori olmayı hak ettiğini kaydeden İngvartsen, "Biz de kendimize güveniyoruz ve gruptan 2. olarak çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Belçika'nın KRC Genk takımında oynarken Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldiğini, fakat o maçta oynamadığını belirten golcü oyuncu, orada çılgın atmosferi yaşadığını önümüzdeki hafta da Kadıköy'de aynı atmosferin kendilerini beklediğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder gibi büyük oyuncuları tanıdığını söyleyen İngvartsen, sarı-lacivertlilerin bu sezon iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti.