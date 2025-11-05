Nordin Amrabat: 'Galatasaray eskisi gibi değil'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray dönemiyle ilgili konuşan Amrabat, "Real Madrid'i evimizde yendik ancak elendik. Galatasaray'da oynamak harika bir deneyimdi ve ligi kazanmıştık. Galatasaray oyuncusu olarak İstanbul'da yaşamak harika." sözlerini sarf etti.
Sarı-kırmızılıların mevcut durumuyla ilgili konuşan Amrabat, "Şu anda Türkiye'nin en iyi takımı ve hala formlarının zirvesinde olan birçok üst düzey oyuncuya sahipler. Kulübün yaptıklarının arkasında gerçek bir strateji var, zayıf noktalarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Eskiden olduğu gibi taraftarları memnun etmek için sadece büyük isimleri transfer etmiyorlar." sözlerini sarf etti.
Ajax'ın altyapısında oynayan Amrabat, Galatasaray'da 56 maçta 3 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu.
