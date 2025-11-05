05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Nordin Amrabat: "Galatasaray eskisi gibi değil"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, Ajax maçı öncesi konuştu.

calendar 05 Kasım 2025 20:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nordin Amrabat: 'Galatasaray eskisi gibi değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray dönemiyle ilgili konuşan Amrabat, "Real Madrid'i evimizde yendik ancak elendik. Galatasaray'da oynamak harika bir deneyimdi ve ligi kazanmıştık. Galatasaray oyuncusu olarak İstanbul'da yaşamak harika." sözlerini sarf etti.

Sarı-kırmızılıların mevcut durumuyla ilgili konuşan Amrabat, "Şu anda Türkiye'nin en iyi takımı ve hala formlarının zirvesinde olan birçok üst düzey oyuncuya sahipler. Kulübün yaptıklarının arkasında gerçek bir strateji var, zayıf noktalarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Eskiden olduğu gibi taraftarları memnun etmek için sadece büyük isimleri transfer etmiyorlar." sözlerini sarf etti.

Ajax'ın altyapısında oynayan Amrabat, Galatasaray'da 56 maçta 3 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu.


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.