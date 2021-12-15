Nilüfer Belediyespor CEV Challenge Kupası'na veda etti!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın CV Tenerife takımı, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor CEV Challenge Kupası'na veda etti!
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15 Aralık 2021 22:44
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu rövanşında Nilüfer Belediyespor İspanya'nın CV Tenerife takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi CV Tenerife 3-1 kazandı ve 1 üst tura yükseldi.

Turun ilk maçında da CV Tenerife'ye 3-2 mağlup olan Bursa temsilcisi kupadan elendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)

CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan, Wagner, Arredondo (Llabres, Prol, Nsungimina)

Setler: 15-25, 25-12, 23-25, 16-25

Süre: 95 dakika (22, 21, 28, 24)


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