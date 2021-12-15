Nilüfer Belediyespor CEV Challenge Kupası'na veda etti!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu rövanşında Nilüfer Belediyespor İspanya'nın CV Tenerife takımı ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi CV Tenerife 3-1 kazandı ve 1 üst tura yükseldi.
Turun ilk maçında da CV Tenerife'ye 3-2 mağlup olan Bursa temsilcisi kupadan elendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)
CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan, Wagner, Arredondo (Llabres, Prol, Nsungimina)
Setler: 15-25, 25-12, 23-25, 16-25
Süre: 95 dakika (22, 21, 28, 24)
Mücadeleyi CV Tenerife 3-1 kazandı ve 1 üst tura yükseldi.
Turun ilk maçında da CV Tenerife'ye 3-2 mağlup olan Bursa temsilcisi kupadan elendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)
CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan, Wagner, Arredondo (Llabres, Prol, Nsungimina)
Setler: 15-25, 25-12, 23-25, 16-25
Süre: 95 dakika (22, 21, 28, 24)