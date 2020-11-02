Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
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02 Kasım 2020 23:59
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı'nda 27 karşılaşmada görev alan Niklas Süle, Bayern Münih'te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.



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