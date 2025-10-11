11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-571'
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-071'
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
0-073'
11 Ekim
Estonya-İtalya
0-268'
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-167'

Nijerya Milli Takımı'nda korku dolu anlar: Uçağın camı çatladı!

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, kalkıştan bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle iniş gerçekleştirdi.

calendar 11 Ekim 2025 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nijerya Milli Takımı'nda korku dolu anlar: Uçağın camı çatladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçı için yola çıkan Nijerya Milli Takımı, havada panik dolu dakikalar yaşadı.

UÇAĞIN ÖN CAMI ÇATLADI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'nin de bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle acil durum ilan etti.

KAFİLENİN DURUMU İYİ

Pilot, yaşanan teknik arızanın ardından güvenliği sağlamak amacıyla uçağı Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına indirdi. Olayın ardından kafiledeki futbolcuların ve teknik ekibin durumunun iyi olduğu açıklandı.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA


Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri, olay sonrası yeni bir uçak temin edilerek takımın güvenli şekilde yolculuğuna devam edeceğini duyurdu. 

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Nijerya kafilesinde yer alan futbolcusu Wilfred Ndidi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun açıklaması yaptı. İşte siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır.

Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.