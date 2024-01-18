Nijerya, Fildişi Sahilleri'ni tek golle geçti!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 2. maçında turnuvanın ev sahibi Fildişi Sahilleri ile Nijerya karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0'lık skorla kazandı.



Nijerya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada William Troost-Ekong penaltıdan kaydetti.



Nijerya'da forma giyen Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 69. dakikada, Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 88. dakikada oyuna dahil oldu. Sivassporlu Ahmed Musa ise oyuna girmedi.



Fildişi Sahilleri'nde ise Gaziantepli Max Gradel yedek bekledi.



Bu sonucun ardından Nijerya 4 puana yükselirken, Fildişi Sahilleri 3 puanda kaldı.



Grubun son maçlarında Nijerya, Gine Bissau ile; Fildişi Sahilleri ise Ekvador Ginesi ile karşı karşıya gelecek.



