16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
4-1
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-4
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
4-5

Nijerya'dan Victor Osimhen için açıklama!

Dünya Kupası play-off finalinde devre arasında gözyaşlarıyla soyunma odasına giden Victor Osimhen, sakatlık şüphesiyle Nijerya cephesinde paniğe yol açarken, maça daha sonra kulübede dönerek kenardan takip etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Eric Chelle, Osimhen hakkında konuştu.

16 Kasım 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nijerya'dan Victor Osimhen için açıklama!
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya'da, Victor Osimhen krizi kısa süreli paniğe neden oldu.

Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze ile birlikte maça ilk 11'de başlayan yıldız golcü, ikinci yarının başında oyundan alındı.



Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Osimhen, devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ortaya çıkan ilk görüntüler, yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşadığı yönünde endişe yarattı.


MÜCADELEYİ KULÜBEDE TAKİP ETTİ

Osimhen, 46. dakikada oyundan çıkmasına rağmen, mücadele uzatmalara giderken yedek kulübesine geri döndü ve maçı kenardan takip etti.

VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in oyundan çıkması ile ilgili, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
