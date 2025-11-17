Nijerya'dan Victor Osimhen için açıklama!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya'da, Victor Osimhen krizi kısa süreli paniğe neden oldu.
Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze ile birlikte maça ilk 11'de başlayan yıldız golcü, ikinci yarının başında oyundan alındı.
Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Osimhen, devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ortaya çıkan ilk görüntüler, yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşadığı yönünde endişe yarattı.
MÜCADELEYİ KULÜBEDE TAKİP ETTİ
Osimhen, 46. dakikada oyundan çıkmasına rağmen, mücadele uzatmalara giderken yedek kulübesine geri döndü ve maçı kenardan takip etti.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in oyundan çıkması ile ilgili, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." dedi.
VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
👀 Victor Osimhen, uzatmaların son anlarını heyecan içinde takip ediyor.pic.twitter.com/teVjJp8HsZ
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in oyundan çıkması ile ilgili, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." dedi.