Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Haber; AA
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Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü
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11 Aralık 2020 16:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.

 


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