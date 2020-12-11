Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.