Nihat Özdemir: 'Görevimin başındayım'

TFF Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e açıklamalarda bulundu.



Özdemir liglerin koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanma kararından yeni sezonla ilgili detaylara kadar bir çok konuda açıklamalar yaptı.



"YANLIŞ YAPTIKLARIMIZ DA OLACAK"



"Her şeyi, her zaman tam doğru yapacağız diye bir durum yok. İcraatin içindeysek doğru yaptıklarımnız da, yanlış yaptıklarımız da olacak."



"SEYİRCİSİZ BİZİM KARARIMIZ DEĞİLDİ"







"Yüzyılda, iki yüzyılda pandemi olayını federasyona seçildiğimizin 6. ayında yaşadık. Bitime 8 hafta kala o maçları seyircisiz oynattık. Birçok yerden tenkit aldık. 'Niye seyircisiz oynattınız' dediler. Bu karar bizim değildi."



"DEVLET KARARININ ÖNÜNDE DURAMAZDIK"







"Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, kamuyouna bundan maçtan sonra seyircisiz diye bir karar aldı. Biz de o kararı aldık. O hafta da Galatasaray - Beşiktaş derbisi vardı. Galatasaraylılar, haklı olarak bir derbi maçını seyircili oynamak istiyorlardı. Ancak, biz devletin aldığı bir kararın önünde duramazdık."





"KARAR ALINDI VE UYGULANDI"







"O haftayı oynadık. Bu sefer, liglerin oynanmaması kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi çağırdı. Yalnız beni değil. Yanıma Başkan Yardımcımız Sayın Servet Yardımcı'yı almıştım. Basketbol, voleybol ve hentbol federasyon başkanları yanısıra, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Sepil'i de davet ettik. Spor Bakanı ile Ankara'da görüştük. Tüm maçların durdurulması kararı alındı ve aldık."





"ÖDEMELER BİZDE DE DURDU"







"Almak o kadar kolay değil. Bu kadar sporcu, bu kadar kulüp, yalnız Süper Lig yok. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, amatör vardı. Hepimizin bildiği gibi bütün spor kulüplerimizin önemli gelir kaynağı yayıncı kuruluşun ödediği paralar. Yayıncı kuruluşumuz olan beIN Sports, yalnız Türkiye'de değil Avrupa'nın tüm ülkelerinde, bütün yayıncı kuruluşlar maçlar ödenmediği için ödemeleri durdurdular. Bizde de durdu."



"ÖNÜMÜZDEKİ 2 SENE PARA KESİLECEK"







"Hepimizin bildiği gibi 12 Haziran'a kadar bu süreç devam etti. 12 Haziran'da seyircisiz olarak Süper Lig ve 1. Lig maçlarını oynatma kararı aldık. Oynatmaya karar verdiğimiz andan itibaren beIN Sports ile görüşmelere devam ettik. Pandemi ile ilgili zararlarının olduğunu ifade ettiler. Kulüpler Birliği ve biz, beIN Sports ile görüştük. Pandemiden ötürü olan zararlarını tespit ettik. Önümüzdeki 2 sene bu para TL olarak kesilmesi için anlaşmayı yaptık. O günden itibariyle ne kadar alacağımız varsa kuruşuna kadar, KDV ile ödemek şartıyla 2019/20 sezonunu tamamladık."



"YAYINCI KURULUŞLA GÖRÜŞECEĞİZ"







"Gelelim, 2020/21'e. Kararı aldık 11 Eylül'de başlayacağız diye. İlk hafta maçlarını tamamladık seyircisiz olarak. beIN Sports ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gayet iyi şekilde devam ediyor. 2020/21 sezonunda hangi rakamlarla, hangi sistemle ödeme yapılacağına dair. Bu görüşmelerde mutlaka Kulüpler Birliği temsilcilerini de alıyoruz. Beraber olarak bir noktaya varacağız. İlk görüşmelerde olumlu tablo var. Onlarla bizim bir noktaya varmamız söz konusu olmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde görüşeceğiz."



"TFF 1. LİG TRT VE BEINSPORT İLE BERABER"







Onlar da bazı girişimlerinin sonucunu bekliyorlar. Kamuoyuna da açıkladılar. TFF 1. Lig'in yayınlarını TRT ile beraber götürmeye karar verdiler. Eminim ki, ticari olarak anlaştılar. Onların etkilerini de eminim ki göreceğiz."



"LİGİN İSİM HAKKIYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜYORUZ"







"Spor Toto ile isim hakkı konusunda görüşmeleri devam ediyor. Başka bir şirket, bir ekonomik kuruluş ile anlaşmaya varırlarsa bize yönlendirecekler. Önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varacağız."



"BEIN İLE BİR NOKTADA ANLAŞACAĞIZ"







beIN Sports ile ne kadar rakama anlaşacakları sorusu üzerine: "Şu anda bu konuda, anlaşmaya zarar verebileceği için rakam ifadede bulunmak doğru değil. Zaten bizim rakamımız bellidir. 500 milyon dolar üzerinden yarısı TL yarısı dolar olmak üzere bir sözleşmemiz var. Biz de sözleşmemizin şartlarına uyulmasını istiyoruz. Onlar da önemli derecede bazı sıkıntıların olduğunu, dövizin çok arttığını, Türk Lirası gelirlerini o kadar arttıramadıklarını söylüyorlar. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Bir noktada anlaşacağız."





"BEIN SÖZLEŞMENİN UZAMASINI İSTİYOR"







"Hepsi işin içinde. Hepsi detaylar. 7-8 tane detay var. Çalışmalar devam ediyor. Bir noktaya geleceğiz. Bizim beIN Sports ile sözleşmemiz 5 yıl. Bu sene daha 3. yılı. Hem 4, hem 5 var. beIN Sports, 2 yıldan sonra sözleşmenin 2 yıl daha uzamasını istiyor."



"KİMSE KURUŞ EKSİK ALMADI"







"Yapılabileceklerin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kimse 1 kuruş eksik almadı. Tamamını KDV dahil aldılar. Sezon daha yeni başladı, 1 hafta. 42 haftalık maç programı var, uzun bir süreç. Mayısın 16'sına kadar devam edecek."



"DEVLET KARARININ ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"







"Vaka sayıları artarsa, Bakan Koca'dan 'Maçları oynatmayalım' diye bir çağrı gelirse..."



Nihat Özdemir: Devletin kararı her şeyden önemlidir. Devlet bir karar verince, insan sağlığını, sporcu sağlığını, spor ile ilgilenenlerin sağlığını düşünmek mecburiyetindedir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız bir karar verdiği zaman, bu bir devlet kararıdır. Hiçbir federasyon, devlet kararının önüne geçemez."





"FRANSA'DA DEVLET LİGİ BİTİRDİ"







"Bir örnek vereyim, Fransa liglerinin durumu. Fransa Futbol Federasyonu, maçların devam etmesini istiyordu. Fransa Başbakanı, 'Ligler sonlandırılmıştır. Bu haliyle tescil edilecektir.' diye bir karar aldı. Futbol Federasyonu, itiraz etmesine rağmen herhangi bir şey söyleyemedi. Fransa ligleri sonlandırıldı. Devletin bir kararın önüne geçmemiz söz konusu değil."





"SPOR ADAMLARI SAĞLIĞINI KAYBEDERSE..."







"Bir futbolcu sağlığını bozdu. Hayati bir tehlikeye girdi veya kaybetti. Bir teknik direktör, sahadan virüs kaybetti, sağlığını ya da hayatını kaybetti. Spor adamları, böyle bir olay nedeniyle sağlıklarını kaybederse kimse bunun altından kalkamaz."





"BEŞİKTAŞ'TAN ERTELEME TALEBİ GELMEDİ"





"Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Beşiktaş'tan erteleme talebi gelmedi. Ümraniye'de bazı sıkıntılar oldu. Kendilerine söyledik, 'Liglerin başlaması çok önemlidir. Ümraniye Başkanı beni aradı. Ne olur sayın başkan, liglere bir zarar vermeyelim. Yoksa bazı kararlar alacağız. Bu kararlar sizin canınızı sıkabilir.' dedik. Bir defa Ümraniye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Takımını hazırladı, sahaya çıktı, hem de galip geldi. Bu yaklaşımından dolayı gerçekten Ümraniyespor Başkanına çok teşekkür ediyorum."





"BEŞİKTAŞ DEVAM EDECEĞİZ DEDİ"





Beşiktaş'tan erteleme talebi gelmedi. "Sergen evde, Murat hocamızla devam edeceğiz" dediler. Trabzon deplasmanından 3-1 galibiyetle döndüler.





"14 SAĞLAM İNSAN BULMAK ZORUNDASINIZ"





"TFF Sağlık Kurulu'nun bir kararı var. 14 futbolcuyu yanyana getirip oynayacaksınız. Altyapıdan oyuncu alabilirsiniz. 14 tane sağlam insan bulacaksınız, testi geçmiş. Sahaya çıkacak, oynayacaksınız."





KÜME DÜŞÜRMEME KARARI NASIL ALINDI?







"Ligler başlarken 7 takım, bunun içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa da vardı. Küme düşme korkuları olmamasına rağmen "Bu sene liglerden küme düşme olmasın" diye bir görüşle geldiler. Ligler devam ederken öyle bir karar almamız söz konusu değildi. 12 Haziran'dan önceki bir Kulüpler Birliği toplantısında söylediler. Bunun lig oynanırken, olamayacağını söyledik. Sonra Kulüpler Birliği bir karar aldılar, ortak. 21 takımla bu kararı aldılar. Liglerden hiçbir takım düşmesin diye bir öneriyle geldiler. "





"SIKIŞIK BİR TAKVİM OLACAK"







Pandemi döneminde neler yaşandı biliyoruz. Söz gelimi Malatyaspor. En iyi oyuncum gitti yurt dışına, gelemedi, gelmedi. Türkiye'de korona olabilir diye gelmemiş. Birçok kulübün böyle şikayeti vardı. Kulüpler Birliği'nin de ortak kararı durumunda, yalnız Süper Lig değil, bütün liglerde, TFF 1, 2, 3'te ligden düşmeyi kaldırdık. Bu bize şöyle bir sıkıntı yarattı. Bu bize 21 takımla 2020/21 sezonu oynamak. Sıkışık bir takvim olacak.



ADANA DEMİRSPOR'UN TALEBİ







"Adana Demirspor, çok istedi. 1 penaltıyla elendiler. 1 takım daha kaldıracak durumu yoktu bu ligin. Yönetim kurulumuzla oturduk, konuştuk. Böyle bir karar alamayacağımızı kendilerine bildirdik. Bu sene oynayarak gelmelerini, gelebilirlerse ifade ettik. En azından bu sıkışık takvimde 1 haftayı dinlendiririz. Ligi böyle sonlandıracağız."



"SERGEN HOCA 1 MAÇ DAHA SAHADA OLAMAYACAK"







"Sergen Yalçın'a geçmiş olsun. Beşiktaş Başkanı Sayın Çebi'den öğreniyorum. Herhangi bir semptomu yok. Evinde 15 günlük karantina süresini geçiriyor. 1 maç daha takımının başında olamayacak. Sonra olacak."



"SON 7 MAÇTA KORONAVİRÜS"







"Biliyorsunuz, bizim oynadığımız son 7 maçta böyle olaylar oldu. Beşiktaş'ın 2 oyuncusu, pozitif çıktığı için ligin son 3 maçında oynayamadı. Akhisarspor'un hem teknik direktörü hem 3 oyuncusunda pozitif testler çıkmıştı. Sayın Yılmaz Vural, takımının başında son 3 maça çıkamadı. Yine de playoff başarısı gösterdiler ama olmadı."



"OYNATMAMA FORMÜLÜ YOKTU"







"Pandemi sonrası, Trabzonspor ve Galatasaray formsuz geldik diyorlar. 18 takım da aynı durumdaydı. 16 takım öyle geldi de, 2 takım niye öyle geldi. Onlar herkesin kendi bileceği iştir. Geçen sezon bitmiştir. Şampiyon kimdir bellidir, küme düşmeyi kaldırdık. Avrupa kupalarına kimlerin gideceğini belirledik. Geçmişi tekrar tartışmaya gerek yok. Oynatmama gibi bir formül yoktu. Tek hedefimiz oynatmaktı. Yayıncıdan alacağımız önemli bir meblağ vardı. Kulüplerin bu paraya ihtiyacı vardı. Herkesin bu paraya ihtiyacı vardı. Yalnız, Süper Lig'in değil. 1, 2, 3. ligin de vardı"



"TERTEMİZ BİR LİG OLDU"







"Tertemiz bir lig olmuştur. Benim de anasının ak sütü gibi, çıktılar oynadılar, başarıyla da şampiyonluklarına kavuştular ve oldular. Başakşehir'in başarısı, yalnız bu yıl ortaya çıkmadı. Geçen sene 8 puan öndeydi, Galatasaray geldi onu geçti şampiyon oldu. Bu sene daha temkinli, tecrübeliydiler. İyi takımları, iyi yedek kulübeleri vardı. Sayın Okan Buruk çok başarılıydı. Analarının ak sütü gibi şampiyon oldular."



"TÜM TAKIMLARIMIZ GRUPLARA KALSIN İSTERİM"







"Yalnız şunu istiyorum. Başakşehir biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edecek. İyi bir grup çekmelerini, gruplarda da iyi puan almalarını bekliyorum. Türkiye'nin iyi puana ihtiyacı var. Yalnız onun değil. Beşiktaş gruplara girmesini istiyorum, Sivas girdi, Alanyaspor ve Galatasaray'ın da girmesini istiyorum. Bu takımlar gruplara girer ve iyi puanlar alırlarsa Türkiyemizin puanı yükselecek ve önümüzdeki yıllarda tek takımla, iki takımla mı gideceğiz tartışmaları bitmiş olacak."



"SEMİH ÖZSOY YOK, BEN BURADAYIM"







"Çok ağır konuşmalar yaptı. Kendisine davalar açmıştım. Semih Bey'in konuşması beni çok yaralamıştır. Büyük Allah'a havale ettim. Yavaş yavaş hepsini görecek. Merak etmesin. Fenerbahçe yönetim kurulundan ayrılmasında benim hiçbir dahlim olmamıştır. Kendi yaptı, kendi buldu. Bugün nerede Semih Özsoy, yok! Ama bugün ben buradayım."





HARCAMA LİMİTLERİ HAKKINDA







"Limitler hakkında 21 kulübümüzün, transferler hakkında birkaç kulübümüzün sıkıntıları vardı. Şu son 2-3 gün içersinde takım harcama limitleri konusunda gelirlerini bize getirdiler. Bazı ana para ödemelerinin bu yıl olmayacağını gösterdiler. Ona göre bazı takım harcama limitlerini ilan ettik. Futbolcu transferlerini ulaştırdılar, hepsinin onaylarını verdik. Şu anda takım harcama limitleri konusunda bütün takımlar ile takım harcama limitleri sekreteryamız görüşüyor. Gerekli destekleri vererek önlerini açmaya çalışıyoruz."





"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"





"Fenerbahçe'nin limitler konusunda tepkileri vardı."



Nihat Özdemir: "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık."





"BİRİLERİ MEMNUN, BİRİLERİ DEĞİL"





"Ben bir iş adamıyım. İş hayatım devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde çok önemli projeler yürütüyoruz. Söz gelimi, ben bu hafta 3 günümü Rusya'da geçireceğim. Ufa ve Ons, Sibirya'da. Gideceğim, geleceğim. Her şey çok kolay iş hayatında. Tek taraflı bir karar veriyorsunuz. Futbol federasyonunun tek zorluğu şudur. Bir karar alabiliyorsunuz, birileri memnun oluyor, birileri olmuyor. Ancak, hangi kararı alırsak alalım. Beni tek üzen nokta, sıkıntıya sokan nokta bu. İnanıyorum, doğru, adil, şeffaf ve açık bir karar aldığıma. Bir kısmı memnun oluyor, biri olmuyor."





"BEN HEP POZİTİFE BAKARIM"







"Yaradılış olarak bardağın dolu tarafı ilgilendirir. Boş tarafına bakmam. İş hayatımda, spor hayatımda, Fenerbahçe yöneticiliğinde de böyleydi. Hep dolu taraf benim için önemli. Bazı insanlar için boş taraf çok önemlidir. Bazıları hep negatife gider. Ben hep pozitife bakarım."





"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"





Federasyon Başkanlığı süresi hakkında



Nihat Özdemir: "Ben göreve geldim. Bu görevi devam ettirmeye kararlıyım."



HASAN KARTAL'IN AÇIKLAMALARINA YANIT







"Hasan Kartal sevdiğim bir kardeşimdir. Maçtan evvel beraber olduk. Bizi ağırladılar, beraber maça gittik. 85. dakikada bir penaltı kararı verilmiştir. Hakemimizin kararı odur, VAR da bakmıştır. Yorum yapmak istemem, o onun görüşüdür. Bir takımın 85. dakikada canı yanmasından dolayı üzüntü duymuştur. O açıklamalarda bulunmuştur. İnşallah bir daha böyle üzülme durumu olmaz."



"KÖTÜ NİYET VAR MI ONA BAKMAK LAZIM"







"En çok konuşulan konuların başında hakemler gelecektir. Hakemlerin de insan olduğunu, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi VAR sistemini teknik olarak kurduk. VAR sistemizin de çok iyi olduğunu kabul ediyorum. Ancak, netice olarak bunlar insan. Hata yapmadan bu işleri yapmak mümkün değil. Son hafta PSG maçında 5 tane kırmızı kart, 12 tane sarı kart var. Türkiyemizde değil, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere'de bu tip olaylar var. Bir defa kötü niyet var mı, yok mu ona bakmak lazım. Ben hakemlerimizin iyi niyetine inanıyorum. Hata yapabilirler ama biz bir anda bir hata nedeniyle bütün silahlar, tenkitler ile acımasızca üstlerine gitmeyelim. Bu sezonu inşallah iyi şekilde hakemlerin bitireceğine yüreğimle inanıyorum."