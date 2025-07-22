22 Temmuz
RFS-Malmö FF
20:00
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
20:00
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
20:00
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
21:30
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
21:45
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
21:30
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Galatasaray'dan KAP bildirimi ve müjde!

Galatasaray Spor Kulübü, mevcut 5.4 milyar TL olan sermayesini 13.5 milyar TL'ye çıkardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

calendar 22 Temmuz 2025 12:43 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 13:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan KAP bildirimi ve müjde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim geldi.

%150 ORANINDA ARTIŞ

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, mevcut sermayenin 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükselttiği duyuruldu.

Bu gelişme sonrası Galatasaray, 35 milyon Dolar ödeyerek Bankalar Birliği'nden resmen çıkacak.

TRANSFERDE GAZA BASACAK

Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen sonrası başta Ederson olmak üzere diğer isimlerin transfer çalışmalarına hız verecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.