Galatasaray'dan KAP bildirimi ve müjde!

Galatasaray Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim geldi.
%150 ORANINDA ARTIŞ
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, mevcut sermayenin 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükselttiği duyuruldu.
Bu gelişme sonrası Galatasaray, 35 milyon Dolar ödeyerek Bankalar Birliği'nden resmen çıkacak.
TRANSFERDE GAZA BASACAK
Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen sonrası başta Ederson olmak üzere diğer isimlerin transfer çalışmalarına hız verecek.
%150 ORANINDA ARTIŞ
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, mevcut sermayenin 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükselttiği duyuruldu.
Bu gelişme sonrası Galatasaray, 35 milyon Dolar ödeyerek Bankalar Birliği'nden resmen çıkacak.
TRANSFERDE GAZA BASACAK
Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen sonrası başta Ederson olmak üzere diğer isimlerin transfer çalışmalarına hız verecek.