-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2025 14:07 -
Güncelleme Tarihi:
22 Temmuz 2025 14:07
Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakalarında mücadeleye başlıyor. Millilerin ilk rakibi Japonya olacak. Milletler Ligine 7'de 7 yaparak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, puan durumu tablosunda 6. sırada yer aldı. Türkiye, Polonya'da gerçekleşecek çeyrek finallerde ise 24 Temmuz günü Japonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılının ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final parkesine çıkıyor. Üç haftayı geride bırakan takım, çeyrek finalden galip ayrılırsa Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Organizasyonda yarı finaller de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları - Japonya maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenir?
FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile çeyrek final müsabakasına çıkıyor. Maç 17:30'da Atlas Arena'da başlayacak ve canlı olarak TRT1 ekranlarından takip edilecek.
23 Temmuz Çarşamba:
17.30 İtalya-ABD
21.00 Polonya-Çin
24 Temmuz Perşembe:
17.30 Japonya-Türkiye
21.00 Brezilya-Almanya
VNL'de yarı final maçları 26 Temmuz'da, finaller 27 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Organizasyon 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Son olarak 2023'te VNL şampiyonu olan Türkiye, geçtiğimiz yıl Polonya'ya çeyrek finalde 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.