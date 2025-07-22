Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılının ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final parkesine çıkıyor. Üç haftayı geride bırakan takım, çeyrek finalden galip ayrılırsa Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Organizasyonda yarı finaller de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları - Japonya maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile çeyrek final müsabakasına çıkıyor. Maç 17:30'da Atlas Arena'da başlayacak ve canlı olarak TRT1 ekranlarından takip edilecek.

23 Temmuz Çarşamba:

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya



VNL'de yarı final maçları 26 Temmuz'da, finaller 27 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Organizasyon 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Son olarak 2023'te VNL şampiyonu olan Türkiye, geçtiğimiz yıl Polonya'ya çeyrek finalde 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.