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Matias Vecino'ya hırsızlık şoku!

Lazio'nun Uruguaylı futbolcusu Matias Vecino, takım kampında bulunduğu sırada evine hırsız girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

calendar 22 Temmuz 2025 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Matias Vecino'ya hırsızlık şoku!
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İtalya'da futbolculara yönelik ev soygunlarına bir yenisi daha eklendi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Uruguaylı orta sahası Matias Vecino'nun Roma'daki Camilluccia bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.

Olay, oyuncunun Lazio'nun Formello'daki kampına katıldığı dönemde gerçekleşti. Teknik direktör Maurizio Sarri, pazartesi sabahı yapılan antrenmanın ardından oyuncularına birkaç saatlik izin verdi. Vecino da bu süre zarfında evine döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaştı.


DEĞERLİ EŞYALARI ÇALINDI

Eve zorla girildiği ve değerli eşyaların çalındığı belirtilirken, Vecino hemen karakola giderek resmi şikayetini yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Carabinieri (İtalyan jandarması), olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. İlk bulgulara göre hırsızlar, bir pencereyi zorlayarak eve girmiş ve çeşitli değerli eşyaları çalmış.

Başkent Roma'da futbolcuların evlerine yönelik bu tür hırsızlık olaylarının son dönemde artış gösterdiği dikkat çekti.

 

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