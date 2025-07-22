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Beşiktaş, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nu sordu!

Beşiktaş, kanat transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

calendar 22 Temmuz 2025 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 23:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nu sordu!
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Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekibin hedefindeki isim, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk teması kurdu.


BEŞİKTAŞ BİLGİ İSTEDİ

İddialara göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut şartları ve transfer ihtimali hakkında bilgi talebinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem, Portekiz'deki ilk sezonunda etkili bir grafik çizdi. Milli oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 53 resmi karşılaşmada 16 gol atarken, 11 asistlik katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti. 

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