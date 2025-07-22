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Refik Anadol, Messi'nin golünü sanata dönüştürdü, 1.8 Milyon dolara satıldı

Lionel Messi'nin unutulmaz golü, Refik Anadol'un yapay zeka destekli sanat projesiyle dijital esere dönüştü. Christie's müzayedesinde 1,8 milyon dolara satılan çalışma, UNICEF aracılığıyla eğitime destek sağlayacak.

calendar 22 Temmuz 2025 20:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Refik Anadol, Messi'nin golünü sanata dönüştürdü, 1.8 Milyon dolara satıldı
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Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol'un "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü.

Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak.

A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.



Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı.

New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Çalışma açık artırmada 1 milyon 865 bin dolara satıldı.

Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi, 10 günde eserle buluştu. Eserle ilgili 927 basın yayını çıktı ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı.

Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.

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