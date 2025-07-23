22 Temmuz
RFS-Malmö FF
1-4
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
0-3
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
0-1
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
7-1
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
2-0
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
4-2
21 Temmuz
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0-0IPT

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başladı; ilk ayağın dikkat çeken maçında Rangers, Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. 13 karşılaşmayla başlayan turda rövanşlar 29-30 Temmuz'da oynanacak.

calendar 23 Temmuz 2025 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: rangers.co.uk
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



İkinci eleme turu ilk ayağı, yarınki 2 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

 

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

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