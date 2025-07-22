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Göztepe'de Solet defteri kapandı

Göztepe'de geçen sezon forma giyen Solet ile yola devam edilmeyecek.

calendar 22 Temmuz 2025 16:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Solet defteri kapandı
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de orta saha oyuncusu Isaac Solet defteri kapandı. Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Bulgaristan ekibi Slavia Sofya'dan kiralanan Orta Afrikalı oyuncunun ağır sakatlıktan sonra henüz iyileşememesi nedeniyle kurmayların sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Uzun süredir tedavi gören 24 yaşındaki futbolcunun profili Göztepe'nin resmi sitesindeki oyuncular arasında da yer almadı.

Fransa'da tedavisini sürdüren Isaac Solet'in 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonundan vazgeçildi. Geçen sezona iyi bir başlangıç yapan Isaac Solet, ilk11 maçta istikrarlı bir şekilde forma giydi. Bu maçların tümünde 759 dakika sahada kalan Solet, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Ancak Beşiktaş'la deplasmanda oynanan müsabakada çapraz bağlarından sakatlanan Orta Afrikalı sezonu kapattı.

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