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Galatasaray'ın Osimhen transferinde son durum!

Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın hazırlık kampı için Avusturya'ya gitmesi şimdilik planlanmıyor. Son belgelerin tamamlanmasının ardından oyuncu takıma katılacak.

calendar 22 Temmuz 2025 23:31 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 23:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Osimhen transferinde son durum!
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Galatasaray, Avrupa futbolunun en dikkat çeken golcülerinden Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere.

Sky Sports'un geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı ve Nijeryalı yıldız oyuncunun transferi tamamlanmak üzere.

SON EVRAKLAR VE RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANMAK ÜZERE


Haberde, Osimhen'in şu an için Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmasının planlanmadığı, ancak kulislerde son evrakların ve resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Osimhen'in Galatasaray ile en az 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı, yıllık net maaşının ise 15 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti. 

 
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