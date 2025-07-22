Galatasaray'ın Osimhen transferinde son durum!

Galatasaray, Avrupa futbolunun en dikkat çeken golcülerinden Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere.
Sky Sports'un geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı ve Nijeryalı yıldız oyuncunun transferi tamamlanmak üzere.
SON EVRAKLAR VE RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANMAK ÜZERE
Haberde, Osimhen'in şu an için Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmasının planlanmadığı, ancak kulislerde son evrakların ve resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
TRANSFERİN DETAYLARI
Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Osimhen'in Galatasaray ile en az 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı, yıllık net maaşının ise 15 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.
Sky Sports'un geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı ve Nijeryalı yıldız oyuncunun transferi tamamlanmak üzere.
SON EVRAKLAR VE RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANMAK ÜZERE
Haberde, Osimhen'in şu an için Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmasının planlanmadığı, ancak kulislerde son evrakların ve resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
TRANSFERİN DETAYLARI
Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Osimhen'in Galatasaray ile en az 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı, yıllık net maaşının ise 15 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.