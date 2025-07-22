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Trabzonspor Basketbol, Karlis Silins'i renklerine bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i transfer etti.

calendar 22 Temmuz 2025 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Basketbol, Karlis Silins'i renklerine bağladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Karlis Silins" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

Geçen sezon İspanya Ligi ekiplerinden Leyma Coruna'da forma giyen Letonyalı oyuncu, maç başına 8 sayı, 0,4 asist ve 2,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Ty Gordon, Okben Ulubay, Akwasi Yeboah, Angel Delgado, Dorukhan Engindeniz, Marcquise Reed, Tres Tinkle, Alican Güney ve Dae Dae Grant'i kadrosuna katan Trabzonspor, Karlis Silins'in transferiyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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