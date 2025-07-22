Galatasaray için iddia: Kabore

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan sağ bek Issa Kabore için temaslara başladı.
İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Galatasaray, Issa Kabore'nin transfer şartları ve fiyatını Manchester City'e sordu. İngiliz ekibi ise Galatasaray dışında Rennes ve Valencia'nın da istediği oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iletti.
Manchester City'nin 2020 yazınd Mechelen'den 4.5 milyon Euro'ya aldığı Kabore, sırasıyla Troyes, Marsilya, Luton, Benfica ve Werder Bremen takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Kabore, geçen sezonun ilk yarısında Benfica formasıyla 7, Werder Bremen formasıyla 9 lig maçına çıktı ve 1 asist yaptı.
İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Galatasaray, Issa Kabore'nin transfer şartları ve fiyatını Manchester City'e sordu. İngiliz ekibi ise Galatasaray dışında Rennes ve Valencia'nın da istediği oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iletti.
Manchester City'nin 2020 yazınd Mechelen'den 4.5 milyon Euro'ya aldığı Kabore, sırasıyla Troyes, Marsilya, Luton, Benfica ve Werder Bremen takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Kabore, geçen sezonun ilk yarısında Benfica formasıyla 7, Werder Bremen formasıyla 9 lig maçına çıktı ve 1 asist yaptı.