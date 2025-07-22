Haber Tarihi: 22 Temmuz 2025 17:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 17:00

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2025-2026 sezonunda ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i taraftarı önünde yenerek, deplasmanda oynayacağı rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sezon öncesi Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ın UEFA kadrosu ise belli oldu. Beşiktaş'ta 4 oyuncu listede yer almadı. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçlar öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.
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