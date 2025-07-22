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Karşıyaka 15 yıl sonra Avrupa'da yok!

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezonda Avrupa arenasında boy göstermeyecek.

calendar 22 Temmuz 2025 16:34
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka 15 yıl sonra Avrupa'da yok!
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Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezonda Avrupa arenasında boy göstermeyecek.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa'ya gidemeyen Kaf-Kaf 15 yıl aradan sonra ülke sınırlarından çıkmayacak. Yeni sezonda FIBA Europe Cup'a Türkiye'den Aliağa Petkimspor davet edilirken, Bursaspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesinde başarısız olursa FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edecek. Karşıyaka ise 2025-2026'da sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelesi verecek. Karşıyaka 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallange ve 2020- 2021'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak kupayı kazanamamıştı. Kaf-Kaf 2015-16 sezonunda da Eurolig'de ülkemizi temsil etmişti.
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