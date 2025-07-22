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Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic

Trabzonspor, sezon başında kadro dışı bıraktığı Tonio Teklic ile sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

calendar 22 Temmuz 2025 19:08 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 19:30
Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic
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Trabzonspor, sezon başında kadro dışı bıraktığı Tonio Teklic ile yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması; 

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

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