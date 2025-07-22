22 Temmuz
RFS-Malmö FF
1-4
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
0-3
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
0-1
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
7-1
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
2-0
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
4-2
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

CAS'tan Galatasaray için Tete kararı!

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ve Tete arasındasındaki hukuki anlaşmazlık uzlaşma ile sona erdi.

calendar 22 Temmuz 2025 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CAS'tan Galatasaray için Tete kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten kontratını feshederek gelen Tete ile ilgili olarak CAS'ın verdiği kararı duyurdu.

Sarı kırmızılıların sorumluluğunun 1.1 milyon euro olduğu açıklandı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;


"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.