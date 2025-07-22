Eyüpspor'a yeni stat müjdesi geldi!

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun yenilenmesi gerektiğini söyledi.Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan Spor Güvenliği Çalıştayı başladı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya verilen aranın ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Güzel bir sezon olması dileğinde bulunan Özkaya, "Sayın Bakanımız geçen seneki uygulamanın nereye geldiğini hepimize anlattı. Gençlik ve Spor Bakanımızla, federasyonumuzla beraber çok hızlı yol alıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz ama sonuç olarak baktığımızda bu statlar dolmuyor. Bizim güvenlikle beraber bu statlara seyircileri çekmeyi başarmamız gerekiyor. Takıldığımız konulardan bir tanesi seyirci konusu. Biz bu seyirci sayısını nasıl artırabiliriz? Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. 6222 sayılı yasanın bazı noktalarda eksik kaldığını düşünüyorum. Onun da tekrardan meclisimizce yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbolun anayasası değişiyor. Kulüplerin yapısı, güvenlik yapısı, 6222'nin de buna uygun hale gelmesini gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Eyüpspor Kulübünün inşa edilen yeni stadını beklediğini aktaran Murat Özkaya, "" diye konuştu.Başkan Özkaya, Eyüpspor'un bu sezon da futbolseverlere keyif veren bir oyun izletmesini istediğini belirten, "Biz hakemleri konuşmayacağız. Türk futboluna bir Arda Turan gerçeğini hep beraber kazandırdık ve onun inşallah geleceği ve dünyadaki sayılı antrenörler seviyesine çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra da Selçuk Şahin kardeşimle de tekrar yeni bir güç ve antrenör kazanmış olacağımıza inanıyorum. Selçuk'a da bu sene bol şans ve güzel günler diliyorum. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Eyüpspor'u takip edin." değerlendirmesinde bulundu.