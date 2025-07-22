Atlanta Hawks yönetimi, bu yaz gerçekleştirdiği atılımların takımı ligdeki en çok gelişim gösteren ekiplerden biri haline getirdiğine inanıyor.Spotrac'tan Keith Smith'in haberine göre bir Atlanta yöneticisi,dedi. Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard'ın kadroya katılmasını takımın derinliği ve çok yönlülüğü açısından önemli hamleler olarak nitelendirdi.Hawks ayrıca, çaylak sezonunda Zaccharie Risacher'ın gelişimine büyük önem verdi. Smith'in verilerine göre Risacher, Noel'den sezon sonuna kadar çıktığı 45 maçta 13.9 sayı ortalaması yakalarken, %50 isabet, %40 üçlük ve %73 serbest atış yüzdesiyle oynadı. Yönetici,açıklamasında bulundu.Atlanta, draftta Asa Newell'ı seçerek ön alan rotasyonuna yeni bir boyut kazandırdı. Ayrıca draft gecesinde yapılan bir takasla Pelicans'tan 2026 ilk tur hakkı alındı. Takım koçlarından biri, draftıolarak nitelendirirken, Newell'ın enerji ve savunma katkısıyla kısa sürede adapte olacağını söyledi.Öte yandan Dyson Daniels ile sözleşme uzatma görüşmeleri de devam ediyor. Daniels'ın Trae Young ile uyumu yönetimi memnun ederken, tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması bekleniyor.Ancak her oyuncu için işler bu kadar yolunda gitmeyebilir. Bir Hawks gözlemcisi, Summer League performansında atletizmiyle dikkat çeken Kobe Bufkin'in şut performansı ve dayanıklılığı konusunda hâlâ soru işaretleri taşıdığını belirtti.2025–26 sezonuna Young, Jalen Johnson ve yükselen yıldız Risacher önderliğinde güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Hawks'ta yönetici,dedi.