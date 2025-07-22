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Lakers, Jrue Holiday takası için radarını açık tutuyor

Los Angeles Lakers, Jrue Holiday için potansiyel takas senaryolarında adı geçen ekipler arasında yer alıyor.

calendar 22 Temmuz 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Jrue Holiday takası için radarını açık tutuyor
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Los Angeles Lakers, Jrue Holiday için potansiyel takas senaryolarında adı geçen ekipler arasında yer alıyor.

FastbreakJournal.com'un haberine göre, Lakers yönetimi LeBron James ve Luka Doncic etrafında kadroyu güçlendirme arayışında.

Henüz aktif bir pazarlık süreci olmasa da, birçok kaynak Holiday isminin kulislerde Lakers ile anıldığını ifade etti. Habere göre Lakers, Portland'ın oyuncuyu takasa açması ihtimaline karşı süreci yakından takip ediyor.


Bu yaz Celtics'ten Trail Blazers'a takaslanan Holiday, sağlık kontrolleri sonrası Boston ile yapılan takasın şartlarında küçük bir revizyona neden olmuştu. Ciddi görülmeyen sağlık verileri sonrası iki ikinci tur draft hakkı anlaşmadan çıkarılmıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen, Holiday'nin sezon öncesi kampına tamamen hazır olacağı belirtiliyor. Portland cephesi ise Anfernee Simons'ı Celtics'e göndererek Holiday'i kadroya dahil etmişti ve oyuncuyu hâlen sözleşme altında tutuyor.

Lakers açısından Holiday gibi tecrübeli bir ismin katılması, savunma zaaflarını azaltabilir ve takıma önemli bir playoff deneyimi kazandırabilir. Ancak yakın geçmişte yapılan hamleler sonrası sınırlı draft hakkına sahip olan Lakers'ın, olası bir takas için yaratıcı formüllere ya da çoklu takımlı bir yapıya başvurması gerekebilir.

Ligin diğer takımlarının da süreci yakından izlediği, ancak Portland takas kapısını aralarsa Lakers'ın en mantıklı adreslerden biri olduğu değerlendiriliyor. Holiday, geçen sezon Celtics formasıyla 11.1 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamış ve takımı lüks vergisinden kısmen kurtarmıştı.

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