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Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada kulübün geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

calendar 22 Temmuz 2025 21:44 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 21:54
Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor'
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın."

Fenerbahçe eski Başkanı; "Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.


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