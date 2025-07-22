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Fenerbahçe'de Al-Ittihad hazırlığı

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 23 Temmuz Çarşamba günü Al-Ittihad ile hazırlık maçında karşılaşacak.

calendar 22 Temmuz 2025 22:23
Haber: DHA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Al-Ittihad hazırlığı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü Al-Ittihad  ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

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