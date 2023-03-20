Nihat Kahveci: 'Enner Valencia'nın heykelini dikin'

Nihat Kahveci, TRT Spor'da Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.



Mücadelede konuşulacak çok konunun olduğunu ifade eden Kahveci, "Nereden başlayacağımı bilmediğim bir maç izledik. Atılan gol, sayılmayan gol, verilen kartlar, verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, 1-0 mağlubiyetten dönüş, Jesus'un 11 tercihi... Konuş, konuş bitmeyecek bir maç izledik. Herkesi ilgilendiren 115 dakikalık adrenalin dolu bir maç.



Nihat Kahveciden Valencia için olay öneri



"HEYKELİNİ DİKSİNLER"



Valencia'nın performansına değinen Nihat Kahveci, "Alex'ten sonra rekor kırdı. Bir sezonda toplamda 29 gol atarak Fenerbahçe tarihine geçti. En kritik maçta 2 gol attı, 2 net pozisyona girdi, 90+2'de defans yaptı ve 'sahada lider benim' dedi. Eğer sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex'in yanına heykelini diksinler." ifadelerini kullandı.



