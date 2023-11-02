Nihad Mujakic: 'Yaşı ne olursa olsun Dzeko Dzekodur'

Geçen sezon FK Sarajevo'dan 500 bin euroya Ankaragücü'ne transfer olan ve bu yıl ise Süper Lig'de 9 maçta süre alan Bosna Hersekli Nihad Mujakic, Sportsport.ba'ya verdiği röportajda Türkiye ve Süper Lig'den bahsetti.25'lik savunmacı Nihad Mujakic, Dzeko'ya övgüler yağdırdı:ifadelerini kullandı.Trendyol Süper Lig'de çok fazla üst düzey oyuncu olduğunu söyleyen Nihad Mujakic,dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı: