Nicolo Zaniolo'dan milli arada özel çalışma

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, bir an önce form tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
FİZYOTERAPİST TUTTU
Nicolo Zaniolo'nun lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttuğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da milli aradan sonra tamamen hazır olacak 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
FİZYOTERAPİST TUTTU
Nicolo Zaniolo'nun lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttuğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da milli aradan sonra tamamen hazır olacak 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.