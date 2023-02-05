Nicolo Zaniolo'dan flaş G.Saray hamlesi

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın instagram gönderisini beğendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Nicolo Zaniolo'dan flaş G.Saray hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2023 20:02
Galatasaray ile adı anılan Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.

Bu ahmle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ