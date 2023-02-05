Nicolo Zaniolo'dan flaş G.Saray hamlesi

Galatasaray ile adı anılan Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.



Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.



Bu ahmle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.





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