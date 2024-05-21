Nicolo Zaniolo ameliyat oluyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'dan talipler çıkıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo ameliyat oluyor
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21 Mayıs 2024 23:54
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle EURO24'ü kaçıracak Nicolo Zaniolo için olay bir iddia ortaya atıldı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre 24 yaşındaki İtalyan yıldız oyuncunun 22 Mayıs Çarşamba günü ameliyat olacağı fakat sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği söylendi.

Ayırca Fiorentia'yla birlikte birçok İtalyan kulübünün yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de iddia edildi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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