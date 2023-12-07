Nicolas Pepe'nin döneceği tarih netleşti!

Kayserispor maçının henüz ilk yarısında sakatlanan Nicolas Pepe'nin 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nicolas Pepe'nin döneceği tarih netleşti!
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07 Aralık 2023 12:29
Kayserispor maçının henüz ilk yarısında sakatlanan Nicolas Pepe'nin, arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmişti.

Tedavi sürecinin ilk etapta 2-3 hafta sürmesi bekleniyor. Ancak geri dönüş periyodu devre arasını bulacak gibi gözüküyor.

Gaziantep FK, Samsunspor, İstanbulspor ve Başakşehir maçları 24 Aralık'a kadar oynanacak.

Pepe'nin 7 Ocak'taki Ankaragücü mücadelesine kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi bekleniyor.

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