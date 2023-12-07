Nicolas Pepe'nin döneceği tarih netleşti!

Kayserispor maçının henüz ilk yarısında sakatlanan Nicolas Pepe'nin, arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmişti.
Tedavi sürecinin ilk etapta 2-3 hafta sürmesi bekleniyor. Ancak geri dönüş periyodu devre arasını bulacak gibi gözüküyor.
Gaziantep FK, Samsunspor, İstanbulspor ve Başakşehir maçları 24 Aralık'a kadar oynanacak.
Pepe'nin 7 Ocak'taki Ankaragücü mücadelesine kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi bekleniyor.
Tedavi sürecinin ilk etapta 2-3 hafta sürmesi bekleniyor. Ancak geri dönüş periyodu devre arasını bulacak gibi gözüküyor.
Gaziantep FK, Samsunspor, İstanbulspor ve Başakşehir maçları 24 Aralık'a kadar oynanacak.
Pepe'nin 7 Ocak'taki Ankaragücü mücadelesine kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU