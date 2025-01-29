Nicola Zalewski'ye yeni talip; Inter

Inter, Roma'dan Nicola Zalewksi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicola Zalewski'ye yeni talip; Inter
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29 Ocak 2025 17:47
İsmi bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nicola Zalewski'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Roma'dan Nicola Zalewksi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Habere göre; opsiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Son kararı Roma verecek. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.

23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.
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