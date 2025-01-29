Nicola Zalewski'ye yeni talip; Inter

İsmi bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nicola Zalewski'ye sürpriz bir talip çıktı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Roma'dan Nicola Zalewksi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.



Habere göre; o psiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Son kararı Roma verecek. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.



23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.