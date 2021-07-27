Nice, PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti

Nice, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV'den orta saha oyuncusu Pablo Rosario'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Nice, PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti
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27 Temmuz 2021 16:45
Pablo Paulino Rosario
Pablo Paulino Rosario
PSV
Fransa ekibi Nice, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV'den orta saha oyuncusu Pablo Rosario'yu kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rosario ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almere City'den 2016'da ayrılarak PSV'ye imza atan Rosario, geçen sezon takımıyla 40 maça çıkıp bir gol atmıştı.

Rosario, Galatasaray'a karşı 5-1 kazandıkları 2. eleme turu ilk maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.


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