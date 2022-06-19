Nice, Ersin Destanoğlu için ısrarcı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'in özellikle ısrarcı olduğu belirtilirken, yönetimin 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nice, Ersin Destanoğlu için ısrarcı
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19 Haziran 2022 11:40
Beşiktaş Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşiktaş ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı.



Get French Football News haberinde "Nice kaleciyi getirmek için son aylarda sayısız girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar sonuç alamadı" ifadeleri kullanıldı. Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken, "Nice şu anda Nantes, Lyon ve RB Salzburg ile rekabet ediyor. Bununla beraber 21 yaşındaki eldiven için Salzburg'un 6 milyon euroluk teklif sunduğu yinelendi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmak istemiyor." denildi.

 
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