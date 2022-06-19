Nice, Ersin Destanoğlu için ısrarcı

Beşiktaş Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşiktaş ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı.Get French Football News haberindeifadeleri kullanıldı. Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken,denildi.