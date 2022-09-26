Neymar: 'Oynadığım en iyi Brezilya'

Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı için açıklamalarda bulundu.



Neymar, "Bu, benim oynamaya başladığımdan bu yana en iyi Brezilya Milli Takımı. Çok güçlü bir hücum hattımız var. Her futbolcunun takımda bir rolü var ve hep birlikte hedefe odaklandık. Bence en önemlisi bu. Yeni bir şey hissediyoruz ve takım yeniden doğmuş gibi görünüyor, bu harika bir şey" dedi.



"Şu andaki takım tecrübe ve gençliğin bir karışımı" diyen 30 yaşındaki futbolcu, "Birbirimiz için çaba göstermeye hazırız. Takım olarak oynuyoruz ve bu bize Dünya Kupası'nda ileri turlara gitme şansı verecek" diye konuştu.





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