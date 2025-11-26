26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Neymar'dan kötü haber: Sezonu kapadı!

Brezilya ekibi Santos'da forma giyen Neymar'ın sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapatma ve 2025 yılının sonuna kadar sahalardan uzak kalma ihtimali gündeme geldi.

calendar 26 Kasım 2025 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Santos forması giyen Neymar, sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle 2025 yılı sonuna kadar sahalardan uzak kalabilir.

Globo Esporte'in haberine göre, Brezilyalı yıldız, Brezilya Ligi'nin 34. haftasında Mirassol ile oynanan maçın ardından dizinde ağrı hissetti. Gol attığı bu karşılaşma sonrası yaşadığı sorun sebebiyle Internacional maçında forma giyemedi.

SEZONU KAPAMA İHTİMALİ YÜKSEK



Yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz menisküsünde sakatlık tespit edildi ve yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Haberde, Neymar'ın yılın kalan bölümünde Santos'un oynayacağı Sport Recife, Juventude ve Cruzeiro maçlarında sahada olmayacağı ifade edildi.

Brezilya Serie A'da 35 hafta sonunda Santos, topladığı 38 puanla 17. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
