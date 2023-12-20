Neymar, 2024 Kupa Amerika'yı kaçıracak

Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı Neymar yaşadığı sakatlık sebebiyle 2024 Kupa Amerika'da forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Neymar, 2024 Kupa Amerika'yı kaçıracak
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20 Aralık 2023 14:33
Son güncelleme 20 Aralık 2023 14:34
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2024 Kupa Amerika'da oynayamayacak.

Brezilya Milli Takımı'nın doktoru Rodrigo Lasmar, ülke basınına yaptığı açıklamada, dizinden ameliyat edilen Neymar'ın sahalara dönüşü için acele edilmeyeceğini belirtti.

Al Hilal'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun Ağustos 2024'te hazır hale gelmesini umduklarını kaydeden Lasmar, "Sabırlı olmalıyız. Daha çabuk iyileşmek için tedavi adımlarını atlamanın ve gereksiz riskler almanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağı ile menisküsündeki yırtık sebebiyle ameliyat edilen Neymar'ın sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kupa Amerika, 20 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

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