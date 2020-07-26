Newton'dan Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından bordo mavili takımın teknik sorumlusu Eddie Newton maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Newton maçın ardından yaptığı açıklamada "İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Devre arasında arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk, bireysel performanslarını değerlendirdik. Küçük de olsa bir sistem değişikliği yaptık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle maçın son anında da attığımız golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık" dedi.



Newton Uğurcan Çakır'ın çıkardığı kritik pozisyonun ardından ise "Benim olduğum açıdan pozisyonu görmek biraz zordu. Yine de Uğurcan'ın performansına mutlaka değinmeliyim. Uğurcan bugün inanılmaz, muhteşem bir performans gösterdi. Kurtarılması zor olan bu pozisyonları yeteneğiyle kurtardı" ifadelerini kullandı.



