Newcastle için De Gea iddiası!

Newcastle'ın Manchester United'ı 1-0 yendikleri maçta sakatlanan kaleci Nick Pope'nin yerine David de Gea'yı düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Newcastle için De Gea iddiası!
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04 Aralık 2023 15:27
Son güncelleme 04 Aralık 2023 15:39
Kalecisi Nick Pope'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Newcastle United, flaş bir ismi gündemine aldı.

Daily Mail'in haberine göre; Pope'nin uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından eski Manchester Unitedlı kaleci David de Gea'yı kadrosuna katmaya çalışacak.

HAREKETE GEÇECEK!

Newcastle'ın kısa süre içinde oyuncuyla temasa geçeceği ve maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

De Gea, Old Trafford'da geçirdiği 12 yılın ardından geçen yaz MANU'dan ayrıldı ve henüz yeni bir takıma imza atmadı.

4-5 AY SAHALARDAN UZAK

Öte yandan Newcastle'ın başarılı kalecisi Pope'nin 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KALECİ TRANSFERİ KESİN

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde iddiasını sürdüren İngiliz ekibinin De Gea ile anlaşma sağlanmasa bile kesin olarak kaleci transferi yapacağı ifade edildi.

İspanyol kaleci De Gea, MANU ile 12 senede 545 maça çıktı ve 7 sarı kart gördü.

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