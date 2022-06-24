Newcastle United, bu yazın 3. transferini yapmaya hazırlanıyor.



Suudi Arabistan yönetimi tarafından fonlanan bir yatırım grubu tarafından Ekim 2021'de satın alınan Newcastle United, o tarihten bu yana transferin en hareketli takımlarından biri olmuştu. Ocak 2022 transfer döneminde 42 milyon Euro'ya Lyon'dan Bruno Guimaraes'i, 30 milyon Euro'ya Burnley'den Chris Wood'u, 15 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den Kieran Trippier'i alan Newcastle United, bu yaz ise Aston Villa'dan sol bek Matt Targett'ı 17.5 milyon Euro'ya, Burnley'den kaleci Nick Pope'u ise 11.5 milyon Euro'ya transfer etti.



Newcastle United'ın bu yaz üçüncü hamlesi ise Lille'den 22 yaşındaki Hollandalı stoperi Sven Botman olacak. İngiliz kulübü bu transfer için Fransızlar'a 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Temmuz 2020'de Ajax U21'den Lille kulübüne 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sven Botman, geçen sezon 32 resmi maçta forma giydi.





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