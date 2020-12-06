Neven Subotic: "Golleri atamıyoruz"

Denizlisporlu futbolcu Neven Subotic, Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Neven Subotic: 'Golleri atamıyoruz'
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06 Aralık 2020 21:26
Denizlisporlu futbolcu Neven Subotic, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında şansızlıklar yaşadıklarını belirten "Neven Subotic: "Eğer ikinci yarıda oynadığımız oyunu ilk yarıda da oynasaydık, daha farklı olurdu. Reaksiyon gösterdik, gidişatı ele aldık, istediğimiz işleri yaptık. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. Futbol şansı da önemli. Sürekli, bir şekilde geri kalıyoruz. Sonra da golleri atamıyoruz" dedi.



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