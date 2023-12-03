Nesibe Aydın, Emlak Konut'u farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 85-62 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nesibe Aydın, Emlak Konut'u farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 22:42
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 85-62 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Murat Ciner, Mustafa Candemir Tabak, Sezer Bor

Nesibe Aydın: Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 5, Feride Şevval Akalan 5, Cannon 19, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakcı 5, Gamze Takmaz 4, İlayda Güner 16

Emlak Konut: Smith 18, Wiese 16, Sehernaz Çidal, Gizem Başaran 6, Jakobsone 14, Horvat, Gizem Mürüvet Uca 6, Zeynep Şevval Gül, Eda Balkan, Berfin Sertoğlu 2

1. Periyot: 19-10

Devre: 38-28

3. Periyot: 60-45

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery