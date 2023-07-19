Nerlens Noel, Sacramento Kings ile anlaştı

Sacramento Kings'in, serbest pivot Nerlens Noel ile tek yıllığı 3.1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nerlens Noel, Sacramento Kings ile anlaştı
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19 Temmuz 2023 10:08
Sacramento Kings'in, serbest pivot Nerlens Noel ile tek yıllığı 3.1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Noel, 2022-23 sezonunda Detroit Pistons ve Brooklyn Nets ekiplerinde oynadığı 17 maçta 2.1 sayı, 2.7 ribaund ve 0.9 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

29 yaşındaki oyuncunun, All-Star uzun Domantas Sabonis'in yedeği rolünde Kings'e deneyimli bir savunmacı olarak destek olacağı düşünülüyor.

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