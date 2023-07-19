Sacramento Kings'in, serbest pivot Nerlens Noel ile tek yıllığı 3.1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



Noel, 2022-23 sezonunda Detroit Pistons ve Brooklyn Nets ekiplerinde oynadığı 17 maçta 2.1 sayı, 2.7 ribaund ve 0.9 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



29 yaşındaki oyuncunun, All-Star uzun Domantas Sabonis'in yedeği rolünde Kings'e deneyimli bir savunmacı olarak destek olacağı düşünülüyor.



