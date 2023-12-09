Bundesliga'nın 14. haftasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin, Gerardo Seoane'nin yönetimindeki Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
An Der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1 kazanırken goller; 23. dakikada penaltıdan Kevin Volland, 50. dakikada Benedict Hollerbach ve 75. dakikada Mikkel Kaufmann'dan geldi.
Konuk ekibin tek golünü 77. dakikada Alassane Plea kaydetti.
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini alan Union Berlin puanını 10'a yükseltirken, Mönchengladbach 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Union Berlin deplasmanda Bochum'a konuk olurken, Gladbach sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.
An Der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1 kazanırken goller; 23. dakikada penaltıdan Kevin Volland, 50. dakikada Benedict Hollerbach ve 75. dakikada Mikkel Kaufmann'dan geldi.
Konuk ekibin tek golünü 77. dakikada Alassane Plea kaydetti.
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini alan Union Berlin puanını 10'a yükseltirken, Mönchengladbach 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Union Berlin deplasmanda Bochum'a konuk olurken, Gladbach sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.
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