Nelsson'a İtalya yolu göründü!

Galatasaray'da, kendisine kulüp bulması söylenen Victor Nelsson aldığı tekliflerin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya 'evet' dedi.

19 Ağustos 2025 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nelsson'a İtalya yolu göründü!






Yeni sezona kadro yapılanmasında değişikliklerle giren Galatasaray'da, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson'un geleceği netleşiyor.

Roma'nın serüveninin ardından Danimarkalı stopere bu kez Hellas Verona talip oldu.

BURUK'UN GÖZDEN ÇIKARDIĞI İSİM

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon itibarıyla planlarında düşünmediği Victor Nelsson'a kulüp bulması söylenmişti. Deneyimli savunmacı, gelen teklifler arasında tercih yaptı.

HELLAS VERONA'YA 'EVET'

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın teklifini kabul eden Nelsson, İtalyan ekibine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek için pazarlıklarını sürdürüyor.


OPSİYON ÇÖZÜLÜNCE YOLA ÇIKACAK

Tarafların anlaşmaya varması halinde Nelsson'un kısa süre içinde İtalya'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


 
